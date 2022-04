Robbie Williams espone i suoi quadri

Esuberante e poliedrico, Robbie Williams ha deciso di mostrare al pubblico, per la prima volta, la sua arte in un’altra forma: la pittura. E lo farà come è solito fare, ovvero in grande stile: da Sotheby’s!

Il cantante, che dipinge in collaborazione con il suo amico e socio interior designer Ed Godrich (insieme hanno fondato lo studio di architettura d’interni Godrich Interiors), organizza un’esposizione di opere realizzate solo in bianco e nero, con il supporto della nota casa d’aste, che mette a disposizione per l’occasione alcuni dipinti di sua proprietà, tra cui alcuni capolavori di Jean-Michel Basquiat, Grayson Perry e Damien Hirst.

Ispirato da Jackson Pollock e Andy Warhol, la popstar ha iniziato a dipingere diversi anni fa, quando ancora cantava con i Take That, ma ora i tempi sono maturi per una mostra. Godrich e Williams hanno affermato: «Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo creato ed è il momento di condividere ciò che è uscito dai nostri cervelli negli ultimi anni. Fare una mostra dà al lavoro la possibilità di respirare fuori dallo studio».

La mostra Black and White Paintings di Godrich e Williams sarà esposta nelle gallerie di Sotheby’s New Bond Street dal 13 al 25 maggio, mentre la loro vendita Contemporary Curated va dal 22 al 28 aprile.

(Foto Getty Images)