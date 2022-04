Madonna irresistibile coniglietta pasquale

Madonna non ha mancato di festeggiare la Pasqua in famiglia. E ha scelto di farlo nel modo più tradizionale possibile.

La star non ha avuto dubbi: si è procurata una fornitura per famiglie di orecchie da coniglietto pasquale e insieme ai figli si è dedicata interamente alla decorazione delle uova pasquali. Tra colori, paillettes e pennarelli, l'impegno collettivo è stato grande. E non sono mancati anche brindisi e banchetti. E il risultato finale? Niente male, a giudicare dalle immagini...

(foto Getty Images)