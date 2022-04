Ornella Vanoni: sento le voci, meglio riposare

Eppure il mese di aprile era iniziato bene per Ornella Vanoni. Alla cantante infatti era stata annunciata l'assegnazione del Premio Tenco Speciale, con serata di gala il prossimo 24 aprile, con questa motivazione: "Straordinario esempio di interprete e autrice di una canzone sempre intelligente e ai vertici della qualità artistica, fin dagli esordi ha fornito suggestioni musicali spesso inedite e ha continuato a farlo in tutta la carriera. Con un inconfondibile stile che privilegia l'emozione, ci ha presentato le canzoni della mala, le composizioni dei cantautori genovesi e milanesi, la grande canzone poetica brasiliana andando anche a scoprire nuovi talenti compositivi nelle giovani leve italiane".

Poi la stessa artista aveva fatto sapere che per l'estate in arrivo era in procinto di annunciare quello che aveva definito "un grande progetto", senza meglio specificarne i dettagli, attesi per le prossime settimane.

Invece la Vanoni ha fatto sapere che si prenderà un periodo si riposo. Lo ha scritto lei stessa tramite i suoi profili social. Ecco le sue parole: "Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo!".

Niente grande progetto quindi, ma la cantante calcherà comunque qualche palco nelle prossime settimane. E' sempre lei a confermarlo: "Sarò comunque molto felice di ricevere in aprile il Premio Speciale Tenco a Sanremo. Canterò al Concerto del Primo Maggio un capolavoro sulle morti bianche di Chico Buarque. Infine il 2 giugno canterò all'Arena di Verona al concerto tributo a Lucio Dalla".

