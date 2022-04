Ed Sheeran canta con i clienti di un pub di Birmingham: tutte le foto

Qualche giorno fa l'Alta Corte di Londra ha stabilito che Ed Sheeran non ha commesso plagio con "Shape of You", successo mondiale del 2017 che secondo i cantanti Sami Shoukry e Ross O'Donoghue aveva una frase "sorprendente simile" (questa la loro definizione) a "Oh Why", un brano di due anni prima che porta le loro firme. Il giudice ha però respinto le accuse di violazione del diritto d'autore,

E forse è anche per questo che poi il buon Sheeran è andato in un pub di Birmingham a festeggiare. Oppure no, che per andare a bersi una birra non c'è poi bisogno di chissà quali motivazioni, e la popstar ama spesso andare in quei locali. La città che fa da sfondo alle gesta dei "Peaky Blinders", Birmingham appunto, è poi un importante e attivissimo centro culturale e musicale, nessuna sorpresa quindi per la presenza di Ed Sheeran in città.

Certo però gli avventori del The Roost non si aspettavano di veder sedersi al bancone un cantante conosciuto in ogni continente, e invece è successo la scorsa domenica. Con lui c'era il rapper e amico Jaykae, con cui ha bevuto qualche birra, giocato a biliardo e poi cantato, insieme al pubblico che scattava foto e chiedeva selfie, "No Games" di Serani.

Una volta usciti dal pub i due sono andati in un ristorante indiano, "Asha’s", e questo invece lo sappiamo perché a pubblicare e ritwittare le foto dei due artisti è stata la stessa catena di ristoranti, piuttosto celebre al di là della Manica.

Accompanying Jaykae at our Birmingham restaurant last night was none other than number 1 singer-songwriter, Ed Sheeran!



Ed has visited our restaurants on multiple occasions, but mentioned to our team that Birmingham was his favourite of them all. What an honour! pic.twitter.com/UzrxYJiPyO — Asha's (@Ashas_UK) April 11, 2022

(foto Getty Images)