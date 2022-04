Alex Baroni: 20 anni fa la scomparsa. Il meraviglioso ricordo di Giorgia

Sono passati ormai 20 anni da quel 13 aprile 2002, giorno della scomparsa prematura di Alex Baroni. Il cantante milanese aveva lasciato un enorme vuoto nel cuore dei tantissimi fan che lo avevano seguito sin dagli esordi nel 1994, quando uscì il suo primo album “Fuorimetrica”.

Alex perse la vita a causa di un incidente stradale: la moto su cui viaggiava fu travolta da un’automobile alle prese con una spericolata inversione di marcia. Baroni aveva appena 35 anni.

L'artista aveva anche firmato delle canzoni per Giorgia ("È la verità", "Prima di domani"), che era anche la sua fidanzata e che soffrì immensamente per la perdita.

Giorgia per i 20 anni dalla scomparsa lo ha ricordato con queste parole

20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente. #Alexbaroni pic.twitter.com/ckgUTKMq0k — giorgia (@Giorgia) April 13, 2022

E il ricordo di Alex è vivo in alcune canzoni di Giorgia. In “Marzo”, dedicata proprio dedicata a Baroni (fa parte del "Greatest Hits – Le cose non vanno mai come credi").

Anche “Per sempre” (dall'album album del 2003, "Ladra di vento") è dedicata ad Alex Baroni

Così come è per Alex una delle canzoni più belle di Giorgia, "Gocce di memoria", in cui l'artista parla del valore dei ricordi, capaci di farci sentire uniti alle persone che sono state importanti per noi.

Baroni era anche un grande amico di Eros Ramazzotti, che aveva duettato con lui in “Non dimenticare Disneyland”.

Ramazzotti aveva anche composto per Baroni “Un’emozione per sempre”, ma Alex scomparve prima di poterla incidere.

(Foto Getty Images)