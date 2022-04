Tom Cruise e Lady Gaga: unione vincente

E’ uno dei film più rimandati e attesi degli ultimi anni. Forse è tra i più attesi proprio perché la sua uscita è stata posticipata più volte. O forse no, forse è atteso perché è il sequel di uno dei lungometraggi più iconici degli anni 80. Oppure è un mix di entrambe le cose. Quale che sia il motivo l’attesa per “Top Gun: Maverick” cresce di settimana in settimana in vista della sua prima mondiale al Festival di Cannes, per poi sbarcare nelle sale di tutto il mondo (il 25 maggio in Italia).



E avvicinandoci a quella data aumentano i dettagli e le informazioni circa quello che si andrà a vedere al cinema. L’ultima in ordine di tempo riguarda la colonna sonora, il cui tema principale è stato interpretato da Lady Gaga. O così pare. Perché a farlo sapere è Pop Crave, che ci dice pure che il titolo della canzone è “Hold My Hand”, ma conferme ufficiali non ce ne sono, almeno per il momento.

Ricordiamo che la cantante ha già vinto un Oscar per la miglior canzone originale mel 2019 grazie a “Shallow”, interpretata insieme a Bradley Cooper, per il film “A Star Is Born”, di cui era anche protagonista.

(Foto Getty Images)