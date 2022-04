Vinili da collezione: ecco i più rari

Altro che definitivamente tramontato: il vinile sta conoscendo una nuova giovinezza ed è sempre più apprezzato e richiesto. Per non parlare poi dei pezzi da collezione, che a volte possono valere davvero una discreta somma, come il "White Album" dei Beatles (ha superato le 19.000 sterline su eBay), "Please Please Me" (sui 15.000), "God Save the Queen dei Sex Pistols (sui 10.000).

Ecco la lista dei 5 vinili più desiderati oggi:

Ferris Wheel - "Supernatural Girl"

E' davvero raro, in tutto il mondo ne esistono pochissime copie. Uscito nel 1975, può valere 15.000 dollari.

Prince - "The Black Album"

Il disco fu ritirato dai negozi poco dopo la sua pubblicazione ed è dunque rarissimo. Ancora oggi non si sa se l'idea di ritirarlo fu di Prince o della sua casa discografica, ma il valore è davvero alto: si parte dai 28.000 dollari.

Pink Floyd -"Ummagumma"

Anche se non amato dalla band, è un disco ardentemente desiderato dai colelzionsiti, che per quei due lp sarebbero pronti a sborsare ben 13.000 dollari.

Mina - "Mina con voi"

Anche nel nostro paese non mancano i vinili da collezione, come questo di Mina, pubblicato nel 1969 per la PDU, la casa discografica creata nel 1967 da Mina con suo padre. Il valore è di circa 2.000 euro.

Adriano Celentano con Eraldo Volontè & His Rockers

E' un doppio ep uscito nel 1958 e vale circa 7.000 euro.

