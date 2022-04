Freddie Mercury: un gatto gli somiglia davvero moltissimo. Le foto

Fin dai classici film della Walt Disney, che hanno messo in evidenza la somiglianza tra cane e padrone, questa teoria si è radicata nella nostra cultura. Tuttavia è molto più di un'idea, perché la scienza ha dimostrato quanto ci sia del vero. A rivelarlo, è stato uno studio della Michigna State University, che ha analizzato la personalità di alcuni cani per vedere se queste caratteristiche erano riscontrabili anche nei loro padroni. E, ciò che è emerso, è che, la somiglianza è determinata dalla convivenza che porta a condividere il tempo, le abitudini e le preferenze.

Concetto che però, pare, non valere solo per l'amico "Fido". Pure il gatto presenterebbe le stesse caratteristiche, anche se quello che assomiglia a Freddie Mercury non è appartenuto al frontman carismatico dei Queen, scomparso nel 1991.

Il micio in questione, si chiama Mostaccioli ed è in realtà una femmina di British Shorthair, con colorazione bianca e nera, che vive in California. L'ha resa famosa la sua proprietaria, Natalie, una veterinaria volontaria, che ha pubblicato le foto su Instagram.

Come lei e molti fan hanno sottolineato, il felino sembra sfoggiare un pelo intorno al musetto che ricorda i moustache della star britannica. In poche ore, il suo profilo Instagram, che condivide con la sorella Inzanami (una Scottish Fold), ha attirato quasi 11mila follower.

La nuova vita di Mostaccioli è cominciata nell’estate del 2020, quando Natalie ha scoperto una cucciolata di gattini randagi e la micia era tra questi. Grazie alla popolarità delle immagini, la veterinaria sta raccogliendo fondi per Cats Of San Bernardino, un’organizzazione senza scopo di lucro "dedita a salvare la vita di gatti e gattini randagi nella città di San Bernardino, in California, dove non esistono strutture per accoglierli. Ecco perché abbiamo deciso di intervenire, prendendoci cura di questi ragazzacci selvaggi", si legge sul sito web dell’associazione.

Grazie alla fama online di Mostaccioli, Natalie è riuscita a raccogliere più di 10mila dollari in donazioni. Vale la pena di ricordare che Freddie Mercury amava i felini. Il suo partner di vita, Jim Hutton, scomparso nel 2010, ha raccontato in un documentario della BBC che il cantante "trattava i suoi gatti come se fossero figli. Dormivano tutti in casa con lui, e quando era lontano per i tour, era in costante stato di apprensione per loro. Se qualcuno si faceva male, apriti cielo!".

