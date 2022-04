The Weeknd: ancora una volta l'attore Jim Carrey nel nuovo video: la clip

In questi giorni lo vediamo protagonista di “Sonic Il Film 2”, ma quella nel lungometraggio ispirato al popolare videogioco potrebbe essere una delle ultime prove davanti alla macchina da presa per Jim Carrey: “Mi sembra di avere e di avere fatto abbastanza: mi prendo una pausa. Mi piace davvero la mia vita tranquilla, amo dipingere e amo la mia vita spirituale“, ha detto in una intervista rilasciata ad Access Hollywood, durante la quale ha anche lasciato la porta comunque socchiusa, sottolineando che “se gli angeli dovessero portarmi una qualche sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che me la faccia sentire come una cosa molto importante da mostrare alla gente, allora potrei continuare”.



Nel frattempo il buon Jim compare anche nel nuovo video di The Weeknd, quel “Out of Time” che vede per coprotagonista HoYeon Jung, nome che magari non vi dice molto ma che è quello della bellissima attrice sudcoreana che abbiamo visto nella serie tv “Squid Game”. Carrey nel video in questione ha un ruolo nella parte finale della canzone, dove interpreta uno speaker radiofonico.

(foto Getty Images)