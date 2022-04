Madonna irriconoscibile in un video shock

Se c’è una cantante che ha legato in maniera indissolubile la sua parabola artistica con l’aspetto fisico questa è Madonna. Non tanto per i tantissimi look cambiati e sfoggiati nel corso degli anni, quanto proprio per la centralità data a quel particolare segmento, che in alcuni momenti è sembrato superare anche quello musicale e che è di fatto diventato un canone per decine e decine di popstar (o aspiranti tali) venute dopo nel corso degli anni.



Madonna Louise Veronica Ciccone ora di anni ne ha 63 e continua a far discutere anche i suoi stessi fan, che non hanno nascosto la sorpresa per quanto pubblicato dalla cantante sul suo profilo di TikTok: una breve clip in cui Madonna manda un bacio, ma a colpire è il suo aspetto, con evidenti ricorsi alla chirurgia estetica, le lunghe trecce bionde, una maglietta trasparente e le note della sua “Frozen” in sottofondo.



C’è chi la trova irriconoscibile, chi la applaude e chi la contesta. Praticamente la storia di Madonna in un video di una manciata di secondi.

(Foto Getty Images)