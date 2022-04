Mick Hucknall: la bellissima foto in vetta!

Mick Hucknall è impegnato nel suo tour mondiale, che sta portando i Simply Red in alcune delle principali città internazionali. Ma, tra le tante metropoli toccate dalla tournée, una località è senz'altro sensazionale: i Simply Red si sono infatti esibiti sulla cima di una montagna innevata. Per la precisione, a Ischgl, in Austria, per il Top Of The Mountain Spring Concert. E nelle foto che Mick ha pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della band si vedono i fiocchi di neve avvolgere con la loro magia tutto il set dello show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simply Red HQ (@simplyredofficial)

I Simply Red toccheranno anche l'Italia con il loro Blue Eyed Soul Tour (Radio Monte Carlo è la radio ufficiale). Le date sono il 14 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma, il 15 dicembre 2022 alla Kioene Arena di Padova e il 16 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

(Foto Getty Images)