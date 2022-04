Grammy 2022: trionfo per Silk Sonic e Jon Batiste

A differenza degli Oscar, movimentati dal sonoro ceffone di Will Smith a Chris Rock, la cerimonia dei Grammy si è svolta in serenità.

A trionfare è stato Jon Batiste, che ha vinto il Grammy per l'album dell'anno con "We Are" e che su 11 candidature ha portato a casa ben 5 premi.

E ottimi risultati anche per i Silk Sonic, la band composta da Bruno Mars e Anderson Paak, che ha ottenuto 4 premi, tra cui quello per la miglior canzone e il Best Record of the Year con "Leave the Door Open".

Grande commozione per i 3 Grammy (miglior canzone, il miglior album e la miglior performance rock) ai Foo Fighters, pochi giorni dopo la tragica morte del loro batterista Taylor Hawkins.

Un Grammy è andato anche a Lady Gaga e Tony Bennett (Best Traditional Pop Vocal Album) per

"Love for Sale". Un premio postumo è andato alla leggenda del piano jazz Chick Corea.

Da ricordare l'esibizione di John Legend, che ha eseguito "Free" insieme dalla cantante ucraina Mika Newton, dalla musicista Siuzanna Igidan e dal poeta Lyuba Yakimchu.

VIDEO: John Legend performs "Free" with guest Lyuba Yakimchuk, as they bring awareness to the tragedy that's happening in #Ukraine

Lenny Kravitz, Travis Barker ed H.E.R. si sono esibiti in "Are You Gonna Go My Way".

H.E.R. - Medley ft Jimmy Jam & Terry Lewis, Lenny Kravitz et Travis Baker #GRAMMYs

Durante i Grammy è stato anche mandato in onda il video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato della lotta del popolo ucraino per la libertà e di ha detto di voler riempire il silenzio con la musica.

Ecco i vincitori delle categorie principali dei Grammy 2022:

Record of the Year

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Album of the Year

We Are di Jon Batiste

Song of the Year

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Best New Artist

Olivia Rodrigo

Best Music Video

Freedom di Jon Batiste

Best Pop Solo Performance

Drivers License di Olivia Rodrigo

Best Pop Duo/Group Performance

Kiss Me More di Doja Cat featuring SZA

Best Traditional Pop Vocal Album

Love for Sale di Tony Bennett e Lady Gaga

Best Pop Vocal Album

Sour di Olivia Rodrigo

Best R&B Performance

Leave the Door Open dei Silk Sonic e Pick Up Your Feelings di Jazmine Sullivan

Best R&B Song

Leave the Door Open dei Silk Sonic

