Federico Albanese ospite di Radio Monte Carlo

Oggi dalle 23 il pianista e compositore Federico Albanese è ospite di Nick The Nightfly per presentare il suo album di debutto, intitolato "Before and Now Seems Infinite"

Dal talento versatile, l'artista esplora la musica in tutte le sue sfaccettature, con composizioni ariose e cinematografiche e mixando tra musica classica, pop e psichedelia.



L'album “Before and Now Seems Infinite” è incentrato sulla memoria: “Abbiamo il potere di cambiare il modo in cui ricordiamo i momenti della nostra vita” afferma Albanese “Mi piace l'idea di poter creare la mia memoria nel modo in cui volevo ricordarla. La musica è il veicolo che uso per trovare questi momenti, trattenerli nel tempo. Mi permette di ricordare qualcosa da una prospettiva molto speciale, creando diverse possibilità”.