Tracy Chapman buon compleanno

Tracy Chapman è nata a Cleveland il 30 marzo 1964.

A darle la celebrità sono stati brani intensi come "Fast Car", "Give Me One Reason", "Talkin' 'bout a Revolution" e "Baby Can I Hold You", intonati con la sua voce profonda e immediatamente riconoscibile.

Tracy Chapman ha preso parte al concerto in onore del settantesimo compleanno di Nelson Mandela e al concerto tributo per Bob Marley, organizzato nel dicembre 1998 "One Love - All Star Tribute", durante il quale ha duettato con il figlio di Bob, Ziggy.

(Foto Getty Images)