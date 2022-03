Lucio Dalla: si prepara un grande concerto tributo

Un grande concerto dedicato alla memoria di Lucio Dalla. Si svolgerà a Verona il 2 giugno e si intitolerà "Dallarenalucio".

A presentare l'evento, che alternerà musica, racconti e aneddoti sul grande artista, saranno Fiorella Mannoia e Carlo Conti.

Sul palco sono attesi tra gli altri Marco Mengoni, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Luca Carboni, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni.

Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl, ha dichiarato: "Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona. Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento”.

