Laura Pausini: il bacio romantico sui social

Una bella storia d'amore quella di Laura Pausini e Paolo Carta, celebrata con una speciale dedica sui social in occasione del 17° anniversario della coppia. L'artista internazionale più premiata d'Italia che si è portata casa un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, ha scritto parole dolcissime su Instagram al suo compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

"È il nostro anniversario e noi siamo innamorati come il primo giorno. Ti amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai", le parole usate postando la foto di un romantico bacio.

Ma non è finita qui perché per la gioia dei fan la cantante ha aggiunto: "ll 7 aprile, quando uscirà il film Laura Pausini - Piacere di conoscerti, scoprirete che la Laura che Paolo sta baciando in questa foto non sono io, o forse sì".

Un progetto a cui lei tiene molto e questo è un periodo particolarmente felice per Laura. Dopo la partecipazione a Sanremo 2022 come ospite, sarà alla guida dell'Eurovision Song Contest in programma dal 14 maggio a Torino. Sul palco la vedremo assieme a Mika e ad Alessandro Cattelan. E poi nel 2023 festeggerà i suoi 30 anni di carriera.

(foto Getty Images)