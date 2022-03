Freddie Mercury: la bellissima storia del suo primo incontro con David Bowie

Freddie Mercury e David Bowie sono due grandi leggende della musica, di tutti i tempi. Insieme, realizzarono anche una splendida hit, "Under Pressure". Ma quando si incontrarono la prima volta?

La storia del loro primo incontro ha a che dare con un paio di stivali con la zeppa e le boutique di Londra. Fu infatti proprio Freddie Mercury a far provare a Bowie un paio di scarpe, nel celebre negozio a Kensington Market di Alan Mair.

Freddie lavorava infatti nella boutique di Mair, bassista nella band dei Beatstalkers. Negli Anni Settanta, dopo lo scioglimento del gruppo Mair, che era anche creatore di calzature, aprì un negozio di scarpe con le zeppe a Londra. E assunse un giovane Freddie Mercury, che aveva bisogno di guadagnarsi da vivere.

Le scarpe di Mair andavano a ruba, perché erano le prime con le zeppe: dai Deep Purple ai Who a Santana, tutti i musicisti le volevano. E anche i giovani, che imitavano i look delle rockstar. Tanto era il successo della boutique, che Mair non riusciva a star dietro al lavoro in negozio. Così ne parlò al suo vicino di bottega, tale Freddie Mercury, che con Roger Taylor gestiva un emporio di abiti di seconda mano. Non molto fortunato, quanto a incassi.

Mair ha raccontato al magazine Glasgow Live: "Freddie aveva scoperto che ero stato un musicista e abbiamo iniziato a chiacchierare. Gli ho detto che ero molto impegnato con la creazione delle scarpe e gli ho chiesto se si sentiva di stare nel mio negozio al mattino. Freddie accettò, e nel giro di poche settimane chiuse il suo emporio e mi suggerì di diventare il mio manager della boutique. Fu perfetto. sapevo che potevo fidarmi di Freddie. Era davvero importante avere una persona di fiducia e lui era davvero un ragazzo gentile".

I Queen si erano formati da poco e l'unica fonte di guadagno per Freddie era proprio il negozio di scarpe. Chi invece era una star di gran successo era David Bowie. Che era amico di Mair e un giorno passò dalla sua boutique.

"Chiesi a David se voleva comprare un nuovo paio di stivali", racconta Mair "ma lui mi disse che era passato solo per salutarmi. Gli dissi che stava avendo un enorme successo, ma lui rispose che non aveva soldi". "Ma sei una grande rockstar" gli disse allora Mair. Al che Bowie rispose: "Oh Alan, sai come va l'industria".

Ed è allora che Mair disse a Bowie: "Freddie ti farà provare un paio di scarpe. Te le regalo". Fu così che un allora sconosciuto Freddie Mercury incontrò per la prima volta David Bowie: facendogli provare un paio di scarpe!

Mari aggiunge:"Freddie naturalmente riconobbe David, ma David non aveva idea di chi fosse Freddie. Ai suoi occhi era solo un commesso che gli faceva provare un paio di stivali".

Appena 18 mesi dopo i Queen diventavano celebri. E Freddie Mercury non fece più provare scarpe a nessuno...

