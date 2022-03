Lady Blackbird ospite di Radio Monte Carlo

Lady Blackbird oggi alle 23.00 è ospite di Nick The Nightfly per presentare il suo album d'esordio "Black Acid Soul".

Lady Blackbird è lo pseudonimo (tratto dal titolo di una celebre canzone di Nina Simona, "Blackbird", appunto) della cantante statunitense Marley Munroe. L'artista si è dedicata al canto fin da bambina e aveva anche firmato un contratto con un'etichetta di musica cristiana.

A produrre l'album è stato Chris Seefried, già nominato ai Grammy per il suo lavoro di produzione per l'album di debutto di Andra Day. Tra le canzoni contenute in "Black Acid Soul", "Lost And Lookin'" di Sam Cooke , il famoso brano per i diritti civili di Nina Simone "Blackbird" e "It'll Never Happen Again" di Tim Hardin.