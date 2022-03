Michael Bublé: il nuovo album Higher in anteprima esclusiva!

Giovedì 24 marzo l'appuntamento è con la grande musica: perché è finalmente possibile ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo album di Michael Bublé, "Higher". Uno splendido regalo di Radio Monte Carlo per tutti gli appassionati del sound caldo e coinvolgente dell'artista canadese.

"Higher" è stato anticipato dal singolo “I’ll Never Not Love You". L'album include un duetto con Willie Nelson sul suo brano “Crazy”, una versione appassionata di Bublé del brano “My Valentine” di Sir Paul McCartney (prodotta da McCartney), il classico di Bob Dylan “Make You Feel My Love”, le versioni di Bublé dei brani di Sam Cooke “Bring It On Home To Me,” “You’re The First, The Last, My Everything,” e “A Nightingale Sang in Berkeley Square”. Non mancano tre brani originali scritti da Bublé.

L'artista ha presentato il disco con queste parole: “Questa volta mi sono aperto completamente a provare cose nuove. Ho scavato più a fondo mentre lavoravo e mi circondavo dei più grandi produttori di musica del pianeta con una grande immaginazione. Che si trattasse di sedersi a scrivere con Ryan Tedder e Greg Wells, registrare tre canzoni in un giorno con il mio amico Bob Rock insieme a 40 dei più straordinari musicisti fuori dallo studio che non suonavano musica da 15 mesi, di ballare ridendo e piangendo in mutande nel mio studio di casa quando una canzone suonava bene, ogni momento è stato magico. Non sono mai stato così entusiasta dopo aver finito un album".