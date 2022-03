Zucchero pubblica il video di Fiore di maggio

Zucchero ha pubblicato il video di "Fiore di maggio", canzone contenuta nel suo ultimo album "Discover".

Il video è stato girato dal celebre regista Gaetano Morbioli. "Fiore di maggio" è stato un grande successo di Fabio Concato. Zucchero ha presentato la sua cover con queste parole: "'Fiore di maggio' ha una grandissima melodia, un testo poetico e molto romantico, è una bellissima canzone, che ha avuto un gradissimo successo e che ho deciso di riproporre proprio per mantenere alto e vivo il ricordo di questo emozionante brano di Fabio Concato».

L'album "Discover" contiene iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, che Zucchero ha rivestito del suo stile sonoro. Nel disco spiccano anche le collaborazioni con Bono in “Canta la Vita” (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono “Let Your Love Be Known”), con Elisa in “Luce (Tramonti a nord est)”, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con Mahmood in “Natural Blues”, versione di Moby del brano “Trouble So Hard”l. "Discover contiene anche il cameo virtuale di Fabrizio De André in “Ho visto Nina volare”.