Annie Lennox e la sua risposta meravigliosa a chi la accusa di essere irriconoscibile

Annie Lennox non le manda a dire. Ma lo fa con uno stile e un'ironia davvero da manuale. Ecco cosa è accaduto. Giorni fa l'artista scozzese, che adesso ha 67 anni, aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram un appello contro la guerra in Ucraina.

Un tale Jason Strummer aveva pubblicato la foto della Lennox e con il consueto garbo dei leoni da tastiera, aveva scritto: "Senza andare a cercare, chi è questa?" alludendo al fatto che Annie fosse ormai vecchia e irriconoscibile. Ma a subissarlo di critiche (e lodi alla Lennox) è stato un fiume impetuoso di ammiratori dell'ex artista degli Eurhytmics, che hanno risposto con frasi come "'Chi ha bisogno di andare a cercare chi è? È cambiata appena in 40 anni. Annie Lennox'" oppure: "La meravigliosa Annie Lennox, ancora una donna sorprendente come nei suoi primi giorni. Bellissima".

Without looking it up - who is this? pic.twitter.com/6kqSrnmGLA — Jason Strummer (@JasonStrummer) March 12, 2022

Annie in persona ha poi pubblicato un post sulla sua pagina Instagram in cui si rivolgeva con grande ironia a Strummer: "Hai creato una tendenza su Twitter con la tua richiesta su chi fosse questa persona... QUESTA persona!! Quindi puoi dirmi la differenza tra la persona in mimetica e la pianta?? Ah ah!!! Creiamo un'altra tendenza su Twitter, vero?!!!. Invecchiata ma ancora arrabbiata. Ti benedico con amore...".

Il pavido Strummer deve essersi fatto piccolo piccolo e ha così digitato umilmente: "Sono sbalordito. Annie Lennox ha pronunciato il mio nome. Sto un po' tremando. Grazie mille per questo. Creerò un Instagram così posso rispondere".

(Foto Getty Images)