Police: torna l'emozionante film che racconta il primo tour della band

Torna il 20 maggio, in una nuova versione restaurata e arricchita, un celebre film dedicato ai Police: si tratta di “Around the World”, che raccontava l'emozionante primo tour mondiale della band.



Intitolato "The Police: Around The World Restored & Expanded", possiede "immagini restaurate e audio rimasterizzato, oltre alle performance complete di quattro brani bonus presenti nel documentario".

I Police si esibirono in Giappone, Hong Kong, Australia, India, Egitto, Grecia, Francia, Sud America e Stati Uniti. Andy Summers, ricorda, nelle note di copertina: "Come Napoleone, noi volevamo il mondo. Fuori dall'atmosfera disordinata e fervente della Londra di allora, abbiamo concepito l'idea di fare il giro del mondo e filmare l'intera avventura. Per quanto ne sapevamo, nessun gruppo rock, l'aveva mai fatto. Eravamo abbastanza popolari per poter suonare in tutto il mondo".

Questa la tracklist:

DVD & Blu-ray

1. "Next to You"

2. "Walking on the Moon"

3. "Born in the 50’s"

4. "So Lonely"

5. "Man in a Suitcase"

6. "Can’t Stand Losing You"

7. "Bring on the Night"

8. "Canary in a Coalmine"

9. "Voices Inside My Head"

10. "When the World Is Running Down, You Make the Best of What’s Still Around"

11. "Shadows in the Rain"

12. "Don’t Stand So Close to Me"

13. "Truth Hits Everybody"

14. "Roxanne"

Bonus:

Complete live performances of:

"Walking on the Moon" (Live from Kyoto)

"Next to You" (Live from Kyoto)

"Message in a Bottle" (Live from Hong Kong)

"Born in the 50’s" (Live from Hong Kong)

LP

Side A:

1. "Walking on the Moon" (Live from Kyoto)

2. "Deathwish" (Live from Kyoto)

3. "So Lonely" (Live from Kyoto)

4. "Can’t Stand Losing You" (Live from Kyoto)

Side B:

1. "Truth Hits Everybody" (Live from Kyoto)

2. "Roxanne" (Live from Hammersmith)

3. "Born in the 50’s" (Live from Hong Kong)

4. "Message in a Bottle" (Live from Hong Kong)

5. "Bring on the Night" (Live from Hong Kong)

