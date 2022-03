Vasco Rossi festeggia con amore i 91 anni della mamma

“Buon kom-pleanno alla mia mamma rock!!!”. Inizia così il post con cui quello che è dalla fine degli anni 80 il nostro cantante più famoso celebra i 91 anni della madre. E sul chi sia quel “kom” dovrebbe togliere ogni eventuale dubbio: perché ovviamente si tratta di Vasco Rossi, affettuosamente soprannominato “komandante” dai suoi fan.

Sul suo profilo Instagram Vasco ha postato una foto con mamma Novella e scrive: “Con mia mamma ho sempre avuto un ottimo rapporto, parliamo di tutto con molta libertà, è molto aperta di mentalità. Una che, grazie al suo carattere forte e a quella sana dose di ironia montanara, ha saputo affrontare tutte le difficoltà a testa alta. Come perdere, giovane, il marito. O come quella volta di quel tale che scriveva sul giornale e mi attaccò vigliaccamente sul piano personale. Mamma Novella non ci pensò due volte a prendere carta e penna e a rispondergli per le rime..."mio figlio non è un diavolo né un santo ma è onesto come lo era sua padre. Le auguro che i suoi figli possano dire altrettanto di lei"..”.



Un post che fa il bis con quello di un anno fa, quando Vasco la definì una “donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco. Mi ha trasmesso l'amore per la musica e l'onestà. Da piccolo mi diceva di non dire le bugie e le ho creduto. Tutta la mia storia è fatta di cose non calcolate. Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni”.

Quest’anno poi il cantante di Zocca ci rivela un piccolo segreto domestico: “Oggi è una nonna altrettanto premurosa, tigelle e tortellini fatti a mano per tutta la famiglia”.

(Foto Getty Images)