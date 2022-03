19 marzo 1962: Bob Dylan debutta

Il 19 marzo 1962 Bob Dylan, appena ventenne, pubblica il suo primo album, intitolato semplicemente Bob Dylan.

L'artista lo incise in solo 3 pomeriggi e le spese di pubblicazione furono di appena 402 dollari. L'album contiene solo 2 canzoni scritte da Dylan, "Talkin' New York" e "Song to Woody", le altre sono cover e brani della tradizione gospel. Il disco non fu un successo commerciale: vendette appena 2500 copie.

