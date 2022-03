Il 20 marzo 2003 Giorgia pubblica "Gocce di memoria". La canzone fa parte della colonna sonora del film di Ferzan Ozptek "La finestra di fronte", interpretato da Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova.

Nella canzone, Giorgia parla del valore dei ricordi, capaci di farci sentire uniti alle persone che sono state importanti per noi. Aleggia sul brano il ricordo di Alex Baroni, compagno e grande amore dell'artista, tragicamente scomparso per un incidente stradale nel 2002.

"Gocce di memoria" è stato incluso nel sesto album in studio di Giorgia, "Ladra di vento". Il video è stato girato dall'aiuto regista di Ozpetek, Gianluca Mazzella, con il cast del film.

"Gocce di memoria" ha vinto nel 2003 il Nastro d'argento come Migliore canzone originale, tre Italian Music Award (Miglior singolo, Miglior composizione e Miglior arrangiamento) e il premio Gransito Movie Award per la Miglior canzone. Al compositore Andrea Guerra sono andati il Ciak d'oro per la Miglior colonna sonora, il Globo d'oro e il David di Donatello.

(Foto Getty Images)