I Coldplay pubblicano il nuovo video

I Coldplay hanno pubblicato un nuovo video, ispirato ai manga. Si tratta della clip per "People Of The Pride", tratta dall'ultimo album della band, "Music Of The Spheres".

Il video è diretto dal regista Paul Dugdale e unisce riprese live, effettuate durante lo show dei Coldplay dell'ottobre 2021 a Seattle per il concerto Climate Pledge, e animazioni ispirate al mondo dei robot. "People Of The Pride" è il nuovo singolo del gruppo, dopo "Let Somebody Go", "Higher Power", "My Universe" e "Coloratura".

I Coldplay sono adesso in procinto di partire per il loro tour, che sarà rigorosamente eco-friendly. Tra le tappe, il Wembley Stadium di Londra, Glasgow, Parigi e Berlino.

