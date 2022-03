Matteo Bocelli ospite di Radio Monte Carlo

Matteo Bocelli oggi è ospite alle 12 di Rosaria e Max per presentare il suo nuovo singolo "Dimmi" e parlare delle sue date in USA e del prossimo progetto discografico.

Matteo Bocelli, 23 anni, figlio del celebre Andrea, ha già pubblicato brani di successo come “Fall On Me” (oltre 300 milioni di stream globali), “Solo” e ”Close". “Dimmi”, il suo primo singolo in italiano, vede la collaborazione di Mahmood (che firma il pezzo insieme a Matteo e Sylvia Tofany).

Matteo ha iniziato a studiare pianoforte all'età di sei anni ed è polistrumentista. All'estero è assai apprezzato: ha partecipato al noto programma statunitense “Kelly Clarkson Show”, a “Good Morning America” e nei due speciali natalizi della PBS e della CNNalla presenza del Presidente degli Stati Uniti Biden. E' anche stato protagonista della campagna mondiale di Guess con Jennifer Lopez.