Miley Cyrus fa un bellissimo regalo a un piccolo fan

Miley Cyrus ha fatto una bellissima sorpresa a un suo piccolo fan.

Ecco cosa è accaduto. Un piccolo fan dell'artista desiderava moltissimo assistere allo show di Miley al Lollapalooza Argentina, questo mese, ma non aveva il denaro sufficiente per acquistare il biglietto.

Così, ha deciso di mettere in vendita i suoi giocattoli. Ha preparato un piccolo banchetto, addobbato con foto di Miley e l'ha riempito di giochi. La Cyrus ne è venuta a conoscenza e ha deciso di invitare allo show il bambino e lo zio.

Ed è stato proprio lo zio a dare la notizia sui social. Notizia che ha fatto subito il giro del mondo.

Le dije a mi sobrino que estaba ahorrando para ir al LOLLAPALOOZA para ver a Miley, lo que nunca me hubiera esperado es que saliera a la calle a vender sus juguetes para acompañarme, lo que tampoco me espere es que la mismísima MILEY CYRUS nos invitaría al show.TE AMO @MileyCyrus pic.twitter.com/ZhT7BYHfuE — JAVIER (@JavierVenturaOK) February 26, 2022

"Ho detto a mio nipote che stavo risparmiando per andare al Lollapalooza e vedere Miley, ma non mi sarei mai aspettato che mio nipote sarebbe andato in strada a vendere i suoi giocattoli. E non mi sarei aspettato che Miley Cyrus in persona ci avrebbe invitati allo show!".

(Foto Getty Images)