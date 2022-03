Lenny Kravitz, buone notizie: nuova musica in arrivo

Lenny Kravitz è sempre impegnato. Artista eclettico, nutre molti interessi e possiede anche numerosi talenti. Per esempio, si occupa con successo di design. E' attore (i due "Zoolander", "Precious", i 2 "Hunger Games", "The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca"). E ha anche pubblicato la sua biografia, "Let Love Rule".

Il suo ultimo album risale al 2018, anno in cui uscì appunto "Raise Vibration". E adesso i fan attendono con impazienza nuova musica. Forse, quel momento sta per arrivare. Almeno, a giudicare da alcune bellissime fotografie che Lenny ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Nelle immagini, Lenny è nel suo paradiso tropicale alle Bahamas. Ed è ritratto con il celebre musicista Trombone Shorty. A far illuminare i fan, la scritta che accompagna gli scatti: "12:55pm, Bahamas. @tromboneshorty e io ci prepariano per la sessione definitiva di sovraincisione del nuovo album".

Ottime notizie in arrivo, dunque: il nuovo album di Lenny pare davvero a buon punto!

