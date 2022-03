Mario Biondi: l'album Romantic in anteprima!

Giovedì 17 marzo l'emozione è grande: perché è finalmente possibile ascoltare in anteprima il nuovo album di Mario Biondi, "Romantic". E non è tutto: alle 22.00 infatti, durante Monte Carlo Nights, Mario Biondi in persona è ospite di Nick The Nightfly per raccontare come è nato il disco.

"Romantic" comprende brani inediti e splendide cover tratte dal repertorio internazionale.

L'artista ha presentato così il disco: "Sono felicissimo di annunciarvi che il prossimo 18 marzo uscirà Romantic, il mio nuovo progetto musicale. Un album composto da molte tracce dalle diverse contaminazioni".

"Romantic" era stato annunciato dal singolo "You’ll Never Find Another Love Like Mine" che l'artista aveva fatto ascoltare in anteprima, il giorno di San Valentino, proprio su Radio Monte Carlo.