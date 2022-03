Madonna cerca l'attrice perfetta per interpretarla. E sottopone le candidate a prove estenuanti

La ricerca dell'attrice che interpreterà Madonna nel biopic sulla vita della cantante sta diventando sempre più estenuante.

Miss Veronica Ciccone, che sarà regista, co-sceneggiatrice e produttrice del suo film biografico, non ha ancora sciolto la riserva. Le audizioni stanno andando avanti da mesi, ad oggi a contendersi il ruolo sarebbero rimaste in tre: Julia Garner che si sta godendo il successo della serie "Inventing Anna", Florence Pugh, tra gli interpreti di "Black Widow" ed Emma Laird, la protagonista della serie "Mayor of Kingstown".

Secondo diverse fonti le candidate vengono sottoposte a sessioni di coreografia di 11 ore, oltre a prove di canto e di recitazione sempre con la star di "Material Girl" molto attenta anche al timbro della voce. "Devi essere in grado di fare tutto" sarebbe quello che la pop star pretende.

Della pellicola non si conoscono ancora molti particolari, ma è certo che culminerà con lo storico "Blonde Ambition Tour" del 1990 e quindi richiederà sequenze di ballo e canto notevoli. Per la parte sono state viste anche le cantanti Bebe Rexha e Sky Ferreira, ma non avrebbero convinto abbastanza. Madonna, che racconta di essere molto coinvolta da questo progetto, si augura che ne possa uscire un pezzo di vita perfetto. Il motivo per cui ha deciso di realizzare un film sulla sua vita lo ha svelato lo scorso ottobre a Jimmy Fallon: "Lo sto facendo perché un sacco di persone hanno cercato di scrivere film su di me, ma sono sempre uomini".

