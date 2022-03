Lenny Kravitz papà orgoglioso della sua Zoe

Zoë Kravitz interpreta Catwoman nell'attesissimo film "The Batman", che vede Robert Pattinson nei panni del leggendario uomo pipistrello.

Si tratta di un ruolo davvero importnate per la giovane Kravitz, figlia di Lisa Bonet e di Lenny. Che, da bravo papà, non ha mancato di far sentire all'adorata figlia tutto il suo appoggio e il suo orgoglio.

Lenny Kravitz ha infatti pubblicato una bellissima foto di Zoë con indosso il costume di scena. Affettuose e calde le sue parole per la figlia: "Congratulazioni amore mio, in questo momento iconico. Sono così orgoglioso di te".

Anche Jason Momoa, marito di Lisa Bonet e davvero affezionato a Zoë, non ha fatto mancare il suo sostegno. L'attore (celebre per "Il trono di spade" e "Aquaman") è infatti volato a New York per la prima del film, insieme al fidanzato di Zoë, Channing Tatum.

(foto Getty Images)