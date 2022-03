Duran Duran: guarda il bellissimo video tributo alla carriera della band

Un video che un omaggio colmo d'amore (e d'arte) per i Duran Duran: è quanto ha creato la regista statunitense Alisa Daglio, grande fan della band.

La regista ha dato vita alla clip durante il lockdown del 2020. Si è servita di giocattoli e pupazzetti per ricreare dettagliatamente le situazioni di 9 tra i video più celebri dei Duran, da "Rio" a "Hungry Like The Wolf" alla colonna sonora per James Bond. Le immagini scorrono sulle note di “Anniversary”, quarto singolo tratto dall'ultimo album della band, “Future Past”, pubblicato nell'ottobre del 2021.

Alisa Daglio ha spiegato: "durante la pandemia ho scoperto che il bassista dei Duran John Taylor aveva avuto il Covid e ho pensato che il virus poteva potenzialmente porre fine al mio sogno di dirigere un giorno un video per i Duran Duran, Così ho fatto sì che il mio sogno si realizzasse... Ho creato la clip per ringraziare i Duran Duran per aver ispirato il mio percorso artistico da regista. Volevo dare ai fan dei Duran Duran e alla band un motivo per sorridere durante questi tempi difficili. Il mondo ha bisogno di un po' di felicità in più in questi giorni".

I Duran Duran hanno apprezzato molto il video e lo hanno pubblicato in anteprima sul solo canale video ufficiale.

(foto Getty Images)