Norah Jones festeggia i 20 anni dall'uscita di Come Away With Me

Norah Jones festeggia i 20 anni dalla pubblicazione del suo strepitoso album di debutto, "Come Away With Me", con un'edizione speciale de luxe del disco.

Si tratta di una raccolta con 44 brani, ben 22 inediti, tra cui i primi demo di Norah, in uscita il 29 aprile.

La raccolta contiene anche la versione alternativa – e assolutamente inedita – della più celebre fra le canzoni di Norah, "Come Away With Me", proveniente dalle sedute agli Allaire Studios.

"Come Away With Me" era stato pubblicato il 26 febbraio 2002 e aveva fatto conoscere al mondo il talento di Norah Jones. Il disco vendette quasi 30 milioni di copie e vinse 8 Grammy Award nel 2003 (tra i riconoscimenti, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best New Artist).

La "20th Anniversary Super Deluxe Edition" sarà pubblicata digitalmente e fisicamente sia come box da 4 LP che in 3 CD, con un sostanzioso libretto ricco di nuove note di copertina (della stessa Norah) e rare foto realizzate durante le sedute di incisione. Saranno pubblicate anche versioni standard (su LP e CD) dell'album originale rimasterizzato.

Nelle note, Norah ricorda i giorni in sala d'incisione: "La prima canzone che abbiamo realizzato in quelle sedute era di Jesse, 'Don't Know Why': non l’avevamo ancora suonata dal vivo... Buona la prima, fantastico: uno di quei momenti magici in cui tutto risulta facile. Quando siamo tornati nella sala di controllo per ascoltare, il tecnico del suono Jay Newland era al settimo cielo. Ha conquistato subito la mia fiducia per il resto della seduta e ha dato una forma sonora a quanto stavamo ricercando. Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto, è stata proprio questa versione a finire nel disco finale, con la sola aggiunta di qualche armonizzazione e la sovraincisione di una seconda chitarra."

Dalle sedute degli Allaire Studios rimasero poi tre canzoni ("Seven Years", "Feelin' The Same Way" e "The Long Day Is Over"), due dai demo ("Don't Know Why" e "Turn Me On"). Ora, 20 anni dopo, Norah ha deciso di pubblicare la “versione Allaire” dell'album. "È stato un po' come viaggiare nel tempo in un ‘universo alternativo’ dell'album che nessuno ha mai sentito", ha rivelato Norah. "Rivisitare queste sedute dopo averle ascoltate solo una volta negli ultimi vent’anni è stata una bella sorpresa... Ero incredibilmente fiera di questo album e così grata a tutti coloro che l'hanno realizzato con me ... Ho pensato che fosse un buon primo tentativo e ho sentito che rifletteva davvero chi ero - musicalmente - in quel momento, il che mi ha fatto provare un certo orgoglio – insomma, tutto ciò che si può desiderare quando si realizza un disco”-

La track list

DISC 1

Come Away With Me – 20th Anniversary Remaster

1 Don’t Know Why

2 Seven Years

3 Cold Cold Heart

4 Feelin’ The Same Way

5 Come Away With Me

6 Shoot The Moon

7 Turn Me On

8 Lonestar

9 I’ve Got To See You Again

10 Painter Song

11 One Flight Down

12 Nightingale

13 The Long Day Is Over

14 The Nearness Of You

DISC 2

The Demos

1 Spring Can Really Hang You Up the Most

2 Walkin’ My Baby Back Home

3 World of Trouble

First Sessions Outtakes

4 The Only Time

5 I Didn’t Know About You

6 Something Is Calling You (tabla version)

7 Just Like A Dream Today

8 When Sunny Gets Blue

9 What Am I To You

10 Hallelujah I Love Him So

11 Daydream

All tracks above previously unreleased

First Sessions EP

12 Don’t Know Why

13 Come Away With Me

14 Something Is Calling You

15 Turn Me On

16 Lonestar

17 Peace

DISC 3

The Allaire Sessions

1 I’ll Be Your Baby Tonight

2 I’ve Got To See You Again *

3 What Would I Do

4 Come Away With Me *

5 Picture In A Frame **

6 Nightingale *

7 Peace *

8 What Am I To You *

9 Painter Song *

10 Turn Me On *

11 A Little At A Time

12 One Flight Down *

13 Fragile

* alternate version

** alternate mix