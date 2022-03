Robbie Williams mette all'asta i suoi Banksy: l'irresistibile video

Robbie Williams ha deciso di mettere in vendita tre opere di Banksy in suo possesso. L'asta da Sotheby's si svolge il 2 marzo e le opere sono stimate sui dieci milioni di sterline.

E' Robbie stesso a presentare le tre bellissime opere, in un video irresistibile.





«Credo siano alcuni dei suoi migliori lavori e adoro quanto siano strettamente legati agli esemplari di strada», ha esclamato Robbie «In quanto collezionista del lavoro di Banksy, si diventa parte di un movimento culturale più ampio. Adoro l’arte di Banksy. È iconico e di grande impatto, e mi fa ridere».

La prima opera è "Choppers" (2005), della serie dei Vandalised Oils, con due elicotteri militari che piombano sui placidi campi (stima:2,5 milioni di sterline). Poi "Kissin Coppers", con i due poliziotti che si baciano (stima: 2,5 milioni di sterline). Infine "Girl with Balloon" (medesimo soggetto della celeberrima opera autodistrutta, stima: 2 milioni di sterline).

Secondo Hugo Cobb, a capo del Now Evening Auction "Queste tre opere uniscono le eredità culturali di due delle più grandi star britanniche: Robbie Williams e Banksy. Come il loro creatore, e come il loro proprietario, sono aspre, iconiche, irriverenti e uniche".

(Foto Getty Images)