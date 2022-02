Una bellissima notizia per tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il cuore della notte, momento magico per eccellenza, si colora adesso di grande musica e pensieri profondi.

Da lunedì 28 febbraio debutta infatti il nuovo programma notturno di Radio Monte Carlo. In onda dall'1.00 alle 5.00, è stato battezzato BlueMoon, Suoni dal mondo, Pensieri senza tempo ed è dedicato a chi desidera vivere emozioni autentiche, che lasciano un segno indelebile.

Si tratta di un progetto inedito e originale, un affascinante viaggio nell'interiorità scandito da ritmi ricercati e momenti di riflessione, tra aforismi, pensieri e citazioni.

Quelle ore sospese tra la notte più fonda e l'arrivo dell'alba si fanno così vibranti di emozione, in un itinerario etereo, sospeso tra sogno e interiorità.

Lounge, neo classical, elettronica, chill music, new age e ambient si susseguono armonicamente, tessendo un ritmo interiore in cui spicca la voce preziosa dello speaker ufficiale di Radio Monte Carlo, Ivano Lenny, a cui è affidato il compito di interpretare aforismi e pensieri, chiavi magiche per accedere al nostro io più profondo.

Ecco alcuni tra i pensieri citati:

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto. (Oscar Wilde)

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi ma io sarò lì. (Pablo Neruda)

Che cos’è l’inferno? E’ la sofferenza di non poter più amare. (Fëdor Dostoevskij)

Quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell'esatto momento in cui la moneta è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando. (Bob Marley)

Non puoi iniziare un nuovo capitolo della tua vita se continui a rileggere l'ultimo. (Stephen Hawking)

Solo le persone gentili sono veramente forti. (James Dean)

Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. (Confucio)

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce).

Vi aspettiamo: perché la notte è davvero magica. E con BlueMoon finalmente sprigiona tutto il suo fascino potente.