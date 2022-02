Jennifer Lopez madre felice: il messaggio d'auguri ai suoi gemelli è pura gioia

Jennifer Lopez è davvero lieta e orgogliosa di essere madre e non ne fa mistero.

Dal matrimonio con Marc Anthony, durato dal 2004 al 2014, sono nati infatti il 22 febbraio del 2008 i gemelli Emme e Maximilian David Muniz, detto Max. E J.Lo per loro stravede. I gemelli hanno una grande passione per la musica e Emme si è anche esibita con mamma Jennifer sul palco del Super Bowl, nel 2020.

Adesso Emme e Max hanno compiuto 14 anni e J: Lo li ha festeggiati con un post affettuosissimo pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

"Così adesso sono 14!" ha scritto Jennifer Lopez "I mie piccoli, il mio sole, i miei amori. Auguro il più felice dei compleanni alle mie due noci di cocco (J.Lo chiama così i figli, n.d.r.) Max e Lulu. Mi avete insegnato il vero significato della vita e mi avete cambiata per sempre, nel modo più straordinario. Ve ne sono tanto grata!!! Spero soltanto di poter rappresentare per voi almeno la metà drella vera benedizione che voi siete per me. Oggi è un giorno davvero speciale: 2/22/22. Si dice che questo sia un giorno davvero raro per tutta l'umanità, un giorno che apre la porta a un futuro più sostenibile, un giorno per spostarsi in avanti e non vivere più nel passato. Una rinascita. E non me ne meraviglio perché questo giorno, 14 anni fa, è sempre stato per me il primo giorno del resto della mia vita. max e Lulu, vi amerò per sempre".

(Foto Getty Images)