I Daft Punk pubblicano un'edizione speciale del loro album d'esordio

I Daft Punk hanno pubblicato un'edizione speciale del loro album d'esordio, "Homework", per celebrare i 25 anni di storia del celebre disco. E lo hanno comunicato a un anno di distanza dalla date del loro scioglimento, avvenuto il 22 febbraio del 2021.

La nuova edizione di "Homework" contiene quindici remix, di cui nove inediti, tra cui "Around The World" di DJ Sneak, Todd Terry e Kenlou. Al progetto hanno preso parte Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam, Ian Pooley, I:Cube, Roger Sanchez e Junior Sanchez.

La band ha anche trasmesso la registrazione del concerto svoltosi al Mayan Theater di Los Angeles il 17 dicembre 1997, durante il quale hanno finalmente mostrato il loro volto.

I Daft Punk avevano comunicato il loro scioglimento con il video "Epilogue", in cui i due artisti (Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo) vagano nel deserto, il viso coperto da caschi spaziali. Uno dei due Daft Punk invita poi l'altro ad avviare la sequenza di autodistruzione, E parte l'esplosione...

