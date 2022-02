Natalie Imbruglia, il trionfo mascherata da panda e il nuovo video: tutte le immagini

Natalie Imbruglia sta vivendo un periodo davvero trionfale.

L'artista è stata infatti la vincitrice di un celebre show televisivo, "The Masked Singer UK", in cui un cantante famoso compete con travestimenti che lo rendono del tutto irriconoscibile. Natalie ha battuto tutti i concorrenti grazie alla sua meravigliosa voce e a interpretazioni mozzafiato. E nessuno ha intuito chi si nascondesse dietro il suo... costume da panda! Ecco il video con tutte le esibizioni e la sorpresa finale.

Natalie Imbruglia ha anche pubblicato il video di "Nothing Missing", tratto dal suo ultimo album, uscito lo scorso anno, "Firebird". Nelle immagini, l'artista racconta il dietro le quinte della festa per il lancio del disco.

L'Imbruglia ha anche annunciato un tour per celebrare i 25 anni dall'uscita del suo celebre album di debutto "Left of the Middle".

(Foto Getty Images)