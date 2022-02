Ornella Vanoni: ecco le prime immagini dal film che racconta la sua vita

Arriva in sala il film dedicato alla vita di Ornella Vanoni. Intitolato "Senza fine" (e poteva mai essere altrimenti), è stato girato da Elisa Fuksas ed è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori durante la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film racconta l'incredibile vita (o meglio: le tante vite) della poliedrica Ornalla,ormai una vera icona della musica italiana e non solo. A parlare della grande interprete anche amici celebri, come Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Paolo Fresu.

La regista ha presentato così il film: "Io: Che significa fare un film su di te? Lei: Un film sulla mia vita; fino a un certo punto è reale poi è irreale. È come una fiaba, è bello finire la vita in una fiaba. Così nasce questo film che è la ricerca della giusta distanza per raccontare Ornella Vanoni: interprete, attrice, madre, figlia, donna. Fragilità, coraggio. Allegria. Tanta musica. Oggettività e intimità si rincorrono, il film che ho in mente e quello che mi suggerisce, dialogano una lingua a tratti limpida a tratti impossibile, producendo un terzo film che comprende entrambi".

(foto Getty Images)