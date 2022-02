Ed Sheeran: i vicini non apprezzano la sua tomba privata

Ed Sheeran questa volta non ha lasciato contenti tutti. Infatti pare che alcuni suoi vicini di casa non apprezzino molto la sua idea di costruirsi una tomba privata.

Sheeran sta rinnovando in modo ecologico e sostenibile la sua proprietà di 16 acri a Framlingham, del valore di oltre 5 milioni di dollari. Si tratta di una distesa tanto vasta da essere stata battezzata Sheeranville. Ma, ed è questo il punto, il progetto comprende anche una cappella privata di due piani e una cripta.

Per quanto riguarda la cappella, non sono state sollevate obiezioni. Ma l'idea della cripta sta invece scontentando alcuni vicini. "In zona ci sono molte chiese", ha per esempio sbuffato la signora Anna Woods, parlando con l'agenzia di stampa britannica SWNS "non c'è bisogno di creare la propria oasi di calma personale quando la zona abbonda di deliziosi luoghi di culto... Le celebrità sono così lontane dalla realtà in vita, da volerlo essere anche dopo la morte?".

In ogni caso, la legge in vigore nel Regno Unito non proibisce le tombe nei terreni di proprietà privata. E dunque Sheran potrebbe avere il permesso per la sua tanto agognata costruzione.

(foto Getty Images)