Elisa emoziona al piano

Elisa ha pubblicato il suo nuovo, atteso album, "Ritorno al futuro/Back to the Future". E la gioia è davvero grande. Al punto che la cantante non ha resistito e ha suonato al piano, nella quiete di casa, una delle canzoni che fanno parte del disco: "Come te nessuno mai”. IL video è stato poi condiviso sulle pagine social dell'artista, con questa frase: “Non ho resistito…”

“Ritorno al futuro/Back to the Future” è un progetto che comprende un disco in italiano e un altro in inglese. La versione fisica dell’album include 25 canzoni, tra cui i singoli “Seta”, “A tempo perso” e “Show’s rollin’” e il brano presentato a Sanremo “O forse sei tu”. In digitale sono presenti altre due tracce, “On me” e “Shout”. L'album vanta numerose collaborazioni, tra cui quelle con Jovanotti, Elodie, Giorgia, Rkomi, Venerus, Andrea Rigonat.

