Zoë Kravitz sulle orme di papà Lenny

Seguendo le orme di papà Lenny, Zoë Kravitz sta preparando il primo album da solista. L'attrice 33enne, dal 3 marzo al cinema come Catwoman in "The Batman", non è nuova al mondo della musica. Oltre ad avere come genitore una rockstar, è la cantante dei Lolawolf, duo electropop con cui ha pubblicato due album e due EP.

Ora Zoë lavora al suo progetto da solista in collaborazione con Jack Antonoff, leader del gruppo indie Bleachers, oltre che chitarrista e batterista dei Fun, che da produttore ha già firmato per Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde e St. Vincent.

Parlando con AnOther, Zoë Kravitz ha detto: "Mi sono sposata e ho divorziato, questo disco riguarda l'inizio e la fine. Realizzarlo rende vulnerabili, ma fare musica mi regala felicità". Il riferimento è all'ex marito, l'attore Karl Glusman con cui è stata sposata dal 2019 al 2021. Negli ultimi mesi Zoë ha però ritrovato l'amore, tra le braccia di Channing Tatum, conosciuto girando "Pussy Island", il primo film da regista della sempre più impegnata Kravitz.

(foto Getty Images)