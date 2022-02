Gli U2 e quella canzone rinnegata

Gli U2 non ne hanno mai fatto mistero: il singolo "A Celebration" pubblicato per la prima volta nel 1982, a loro non è mai piaciuto.

La canzone è stata più volte rinnegata e la band irlandese l'ha suonata davvero poco dal vivo. Ora in occasione del Record Store Day, la giornata che celebra il 23 aprile i negozi di dischi indipendenti, Bono e compagni hanno deciso di ripubblicare proprio "A Celebration".

Una vera sorpresa per tutti e i fan sono in trepidazione. Il brano uscirà in versione limitata e contiene una outtake di studio inedita e il lato B "Trash, Trampoline and the Party Girl", quest'ultimo registrato dal vivo nel 2015.

Sul perché "A Celebration" non sia mai piaciuta al gruppo The Edge ha raccontato: "Fu un tentativo per un singolo tappabuchi. Lo si sente nell'anticipazione del suono più crudo che avremmo esplorato nel disco successivo. Ma è un po' ispida e mostra i segni del fatto che venne messa assieme tra un tour e l'altro”.

Una canzone che per molto tempo è sparita anche a livello discografico, fino a quando nel 2004 è stata inserita nella raccolta "The Complete U2". Adesso cambia tutto, da aprile questo brano poco amato tornerà a suonare. L'ambasciatrice di questa edizione del Record Store Day è Taylor Swift, tante le pubblicazioni annunciate. Passando da una serie di EP di David Bowie, a raccolte dedicate a Joni Mitchell, Patti Smith e Dolores O'Riordan dei Cranberries.

(foto Getty Images)