Ed Sheeran e Taylor Swift: ecco il bellissimo dietro le quinte della loro canzone

Ed Sheeran e Taylor Swift hanno rinnovato la loro fruttuosa collaborazione e ha visto così la luce un’inedita versione di "The Joker And The Queen".

Inutile dire che la canzone ha subito entusiasmano i fan dei due musicisti. E anche il video ha scatenato apprezzamenti. Infatti rimette in scena il cast di una clip assai amata, "Everything Has Changed", che nel 2012 aveva appunto visto collaborare Ed e Taylor. I due protagonisti della clip, Ava e Jack, sono adesso 18enni e vivono nuove esperienze.

Il video è diretto da Emil Nava e Ed Sheeran ha adesso pubblicato un suo intenso dietro le quinte.

(Foto Getty Images)