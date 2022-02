Levante dedica parole bellissime alla sua bimba appena nata

"Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo". E' la dedica d'amore che Levante ha postato sui social, proprio nel giorno di San Valentino, alla sua piccola Alma Futura, nata il 13 febbraio scorso all' Humanitas San Pio X di Milano.

L' artista siciliana trentaquattrenne ha ringraziato il compagno Pietro Palumbo e poi i medici, l'ostetrica, le infermiere e tutte le donne che l'hanno assistita in sala parto: "Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. Ci siamo sentiti sempre protette e amate. E’ stato un momento indimenticabile". A corredo del post, la foto della primogenita: un primo piano della bocca della piccolina.

Per Levante, questa gravidanza è stata totalmente inaspettata. Ha scoperto di essere incinta al terzo mese di gestazione. "Era troppo tardi per prendere una scelta diversa e io l’ho accettato", aveva rivelato a fine gennaio scorso". La cantante ha conosciuto il papà della sua bimba, Pietro Palumbo, nel 2018, ad una cena di compleanno di amici comuni ed è rimasta folgorata dalla sua bellezza. Anche lui, siciliano, 36 anni, è avvocato, molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo.

