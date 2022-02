I Silk Sonic pubblicano una canzone davvero romantica

I Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson .Paak) hanno festeggiato San Valentino pubblicando una canzone davvero romantica. Si tratta di "Love's Train", cover del brano del 1982 dei Con Funk Shun

.

"Love's Train" è la prima pubblicazione dell'anno per i Silk Sonic, La band ha pubblicato nel novembre scorso l'album di debutto, "An Evening With Silk Sonic", che si è rivelato ricco di hit ("Leave The Door Open", "Skate", "Smokin Out The Window").

I Silk Sonic saranno ben presto impegnati in una residency di tre mesi a Las Vegas, al Dolby Live Theatre.

(foto Getty Images)