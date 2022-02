Elton John si congratula con il pattinatore Rocket Man

L’atleta statunitense Nathan Chen ricorderà le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 non solo per aver vinto un oro, ma anche per aver ricevuto i complimenti di Elton John!

Il giovane pattinatore artistico su ghiaccio ha conquistato una medaglia d'oro, che inseguiva da anni, esibendosi sulle note di "Rocket Man", celeberrimo pezzo del cantautore britannico.

Proprio per questo Sir Elton ha voluto ringraziarlo per l'omaggio, postando una foto su Instagram e scrivendo: "Congratulazioni Nathan Chen per aver vinto l'oro del pattinaggio con Rocket Man nell'esercizio del libero della finale di Pechino".

Al Capital Indoor Stadium, il ventiduenne di Salt Lake City, nello Utah, è stato davvero elettrizzante, diventando il settimo americano e il primo Asian American a vincere l'oro olimpico nel pattinaggio artistico maschile.

