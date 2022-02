Ed Sheeran e Taylor Swift: ecco la loro canzone

Se scriviamo The Joker And The Queen la prima immagine che ci viene in mente è quella della strana coppia formata dal celebre villain della saga di Batman e dalla Regina Elisabetta. Ma quella, appunto, è solo solo un'immagine. Però "The Joker And The Queen" è anche il titolo di una canzone di Ed Sheeran, contenuta nell'ultimo disco dell'artista britannico, "Equals", uscito qualche mese fa.

Canzone già nota quindi, che però ora verrà rivisitata e riarrangiata in vista di un prestigioso duetto: perché il buon Sheeran ha fatto sapere che il suo brano verrà rilasciato da venerdì 11 febbraio in una nuova versione cantata insieme all'amica Taylor Swift.

L'annuncio è stato dato dallo stesso cantante ai BRIT Award che si sono tenuti a Londra martedì sera, dove è stato premiato come Songwriter Of The Year e dove si è esibito in "Bad Habits" assieme ai Bring Me The Horizon.

Sheeran e Swift hanno già cantato assieme in "Everything Has Changed" e in "End game".

(Foto Getty Images)