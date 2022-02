Mahmood parla dell'amore per la sua mamma

Mahmood e Blanco hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022 e appena scesi dal palco hanno rivolto il loro primo pensiero alle loro mamme. Blanco ha abbracciato la sua, presente tra il pubblico del Festival. La mamma di Mahmood, la signora Anna, invece era in albergo, perché i biglietti per la finale erano tutti esauriti. Così madre e figlio si erano abbracciati in seguito, e ripresi in un video che aveva incantato i fan.

Distratto dagli applausi e dai baci non mi ero soffermato sulle parole. Ecco #Mahmood che abbraccia la mamma di Orosei e le parla in sardo: “Ja ti la credias crasa”. “Domani l’avresti immaginato…”, dice lui, eppure sulla vittoria a #Sanremo2022 avevano scommesso in tanti. pic.twitter.com/WmHOZg140n — Nicola Pinna (@nicola_pinna) February 7, 2022

Mahmood e la madre sono legatissimi. Il padre di Mahmood ha infatti abbandonato Anna e il figlio quando il piccolo aveva appena 5 anni. "Ero così piccolo...", ha ricordato l'artista "I momenti di rabbia sono venuti dopo e li ho superati... Sono cresciuto con mia madre, i vicini di casa erano mia zia, i miei cugini: mia mamma ha dodici fratelli, siamo una grande famiglia" E anche, con grande saggezza: "Le persone si amano, non si capiscono più, si lasciano. Voglio credere che tutti hanno umanità. Ci sarà modo di chiarire, io non chiudo le porte".

Dopo aver ottenuto il successo a Sanremo con "Soldi", Mahomood aveva parlato in alcune interviste della sua famiglia: "Non posso dire che papà mi sia mancato, perché mia madre mi ha fatto anche da padre, mi ha dato tutto... devo tutto a mamma. All’inizio, mi accompagnava lei dal maestro di canto, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandomi a Baggio. Ogni giorno, un viaggio. Mia mamma non mi ha fatto mai mancare niente, ho studiato e ho preso il diploma"

E la signora Anna aveva subito capito che "Brividi" sarebbe stata una canzone di successo: "Quando ho fatto sentire la canzone a mia mamma per la prima volta, lei mi ha detto che le è arrivata subito a differenza delle altre che le richiedevano qualche ascolto in più".

(Foto Getty Images)